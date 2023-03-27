السوداني يشدد على أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة

2023/03/27 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن” رئيس […]

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