شرطة البصرة تكشف حقيقية اختطاف نائب

2023/03/27 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، حقيقة اختطاف النائب مصطفى سند.

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