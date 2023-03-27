ما تأثيرات كسب العراق قرارا دوليا ضد تركيا لتصدير نفط إقليم كردستان؟

2023/03/27 | 22:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسب العراق دعوى تحكيم، رفعها إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو".

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