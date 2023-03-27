النفط يرتفع دولارين مع وقف صادرات كردستان والتفاؤل إزاء القطاع المصرفي

2023/03/27 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الاثنين بعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا وبعد تحركات لاحتواء أزمة مصرفية محتملة من شأنها أن تضر بالطلب على الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 77.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.68 دولار للبرميل بارتفاع 2.39 دولار أو 3.5 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.

وتوقف صادرات الخام من إقليم كردستان التي تشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يوميا، يوم السبت بعد أن أكد فوز بغداد في قضية تحكيم أن موافقتها لازمة لشحن النفط من تركيا.

هناك أيضا آمال في الحصول على دعم إضافي للمصارف بعد أن أفادت تقارير بأن السلطات الأمريكية بدأت مداولات بشأن التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ.

وانتعشت الأسعار كذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من مصادر بالقطاع وحسابات لرويترز يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي (TADAWUL:2030) في أبريل نيسان مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وتضررت صادرات المنتجات النفطية الروسية حتى الآن أكثر من صادراتها من الخام بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.

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