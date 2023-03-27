2023/03/27 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر، الاثنين، على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف بونجاح.. الجزائر تلحق بالمغرب إلى نهائيات أمم أفريقيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف بونجاح.. الجزائر تلحق بالمغرب إلى نهائيات أمم أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).