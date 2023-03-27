2023/03/27 | 22:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الطاقة تعلن انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/27 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تعلن انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تعلن انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).