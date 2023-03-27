الطاقة النيابية تعلق على تعاقدات سيمنز وجنرال الكتريك

2023/03/27 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، على شركتي تعاقدات سيمنز وجنرال الكتريك في العراق.وقال عضو اللجنة هاتف سهر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”العراق أجرى تعاقدات مهمة في مجال الطاقة مع شركة سيمنز الالمانية وجنرال الكتريك الامريكية بعقود طويلة الامد لغرض صيانة المحطات الكهربائية”.واضاف سهر، ان “هاتين الشركتين لهما خبرة طويلة بمجال الطاقة، ونامل ان تقدم ما عليها لتطوير القطاع الكهربائي في البلاد”.

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