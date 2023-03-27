السعودية: مصرع وإصابة 49 معتمراً بحادث سير مروع

2023/03/27 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن التلفزيون السعودي، عن مصرع وإصابة 49 شخصاً من المعتمرين بحادث سير مروع شمال المملكة.

وقال في بيان مقتضب، ان :"20 قتيلاً و29 مصاباً في حادث اصطدام حافلتين شمال عسير".

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