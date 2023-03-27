"اعتقال ترامب".. كيف فعلوها؟

2023/03/27 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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تعددت في الآونة الآخيرة البرامج التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور بناء على تعليمات نصية مكتوبة، كما تزايدت شعبيتها وتوسع استخدامها، ما أثار تساؤلات عدة بشأن التطور الذي قد يحدث مستقبلا في هذا المجال، تزايدت مع انتشار صور مزيفة تظهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب "قيد الاعتقال"، الأسبوع الماضي.

ورغم الاستخدامات الواسعة لتلك البرامج، التي تتلقى طلبات متباينة تبدأ من رسوم عادية على غرار "سانتا كلوز"، أو حتى غير منطقية مثل "كلب في الفضاء"، إلا أنها تستطيع في النهاية إنتاج صور تشبه لقطات احترافية، وبدرجة قريبة جدا من الواقعية.

بيد أن هذه التقنية استمرت تواجه مشكلات عدة، بينها على سبيل المثال، العجز عن إنتاج صور لأجزاءمحددة في الجسم تنبض بالحياة، على غرار الأيدي، وقد اقتصر إنتاجها، لفترة طويلة، على لقطات لأياد منتفخة، أو تضم أكثر من 5 أصابع، أو بمعصمين غير طبيعيين، وهي علامات لطالما فضحت زيف هذه الصور، وكشفت أنه قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولكن في منتصف الشهر الجاري، أصدرت شركة "ميد جيرني"، وهي شركة شهيرة عاملة بهذا المجال، تحديثا مهما لبرنامجها، أكد مختصون عاملون في المجال إنه بات قادرا على إنتاج صور خالية من العيوب.

وتم استخدام التحديث الأخير من برنامج الشركة الأسبوع الماضي، لإنتاج صور مزيفة لإلقاء القبض على ترامب، وقد بدت حقيقية إلى حد كبير، وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا كبيرا بشأن "القوة التدميرية لهذه التكنولوجيا"، على حد وصف صحيفة "واشنطن بوست".

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