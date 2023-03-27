مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية.. وبايدن يعلق

2023/03/27 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة طلاب وثلاثة بالغين على الأقل مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدرسة العهد في ناشفيل بولاية تينيسي، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، الاثنين.

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