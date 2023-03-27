صافرة عراقية لودية إيران وكينيا

2023/03/27 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

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يقود طاقم تحكيمي عراقي، المواجهة الودية التي ستجمع إيران مع كينيا، المقررة غداً الثلاثاء بملعب آزدي بالعاصمة طهران.

ووصل مساء الإثنين، إلى طهران الطاقم بقيادة زيد ثامر، ومساعديه حسين فلاح وكرار عبد الكريم؛ لإدارة المواجهة.

وجاء اختيار الدولي زيد ثامر، بعد نجاحه في قيادة عدة مباريات ببطولة آسيا للشباب تحت 20 عامًا، التي اختتمت مؤخرًا بأوزبكستان وإدارته لقمة المنتخبين الكوري الجنوبي والصيني بدور المجموعات.

كما سبق له أن شارك في تحكيم عدة بطولات ومباريات في الدوري العراقي الممتاز، وآخرها قمة الزوراء والشرطة بالجولة الماضية.

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