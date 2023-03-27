توضيح من كتلة الجيل الجديد النيابية بشأن قانون الانتخابات

2023/03/27 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث الرسمي لكتلة الجيل

الجديد، ريبوار اورحمن، بأن كتلته لم

تدخل إلى جلسة التصويت على تعديل قانون

الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان فجر

اليوم الاثنين مع مقاطعة من النواب

المستقلين.

وقال ريبوا

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