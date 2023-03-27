الجزائر إلى كأس أمم أفريقيا قبل جولتين عن النهاية

2023/03/27 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس أمم

أفريقيا 2023، بشكل رسمي عقب الإطاحة

بمنتخب النيجر (1-0)، مساء اليوم، في

المباراة التي احتضنها ملعب رادس

بالعاصمة تونس.





وفاز رجال المدرب جمال بلماضي، بهدف

لا

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