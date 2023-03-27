حكم عراقي يقود مباراة إيران وكينيا

2023/03/27 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن

طاقماً تحكيمياُ عراقياً سيقود

المباراة الودية بين إيران وكينيا.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن "طاقم

التحكيم الدولي بقيادة زيد ثامر حكم

دولي ساحة و حسين فلاح حكم مسا

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