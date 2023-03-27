شرطة ديالى تضبط عجلة محملة بالأدوية من دون موافقات رسمية

2023/03/27 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة ديالى اليوم الاثنين عن عجلة محملة بالأدوية من دون موافقات رسمية.وأكدت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته ايرث نيوز أن “قوة من فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة الجريمة المنظمة والرد السريع في سيطرة مهروت ضمن قضاء المقدادية، تمكنت من ضبط عجلة محملة بكميات من الأدوية من دون موافقات رسمية”.[…]

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