السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي بن سلمان

2023/03/27 | 23:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الاتصال، بحسب بيان لمكتب السوداني تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والدعاء لله جلّ وعلا أن يعيده على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار.

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.

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