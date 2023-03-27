برلماني يتهم تركيا بالتسبب في الاضرار بزراعة العراق

2023/03/27 | 23:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية حسين علي مردان , الاثنين , الاتهام إلى تركيا لخفضها معدل تدفق المياه ببنائها عددا من السدود ، مبينا ان مشكلة الجفاف بدت واضحة بالظهور في السنوات القليلة الماضية على العراق .

وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “تحركات الحكومة أسهمت بزيادة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية” .

واضاف أن ” الجفاف أزمة عالمية تهدد الكثير من الدول ، مبينا أن تركيا تسببت خلال السنوات الماضية بقطع المياه عن العراق بسبب انشاء سد اليسو وسد الجزيرة “،

وأشار إلى أن ” استمرار المفاوضات مع الجانب التركي جيد بما يؤمن حاجة العراق من المياه لتجاوز أزمة الجفاف “.

واعلن مدير دائرة بلدية منطقة جبه بمحافظة الانبار قطري العبيدي، امس الاحد ، عن تسجيل 5 اودية في المناطق الغربية ارتفاع مناسيبها جراء هطول امطار غزيرة ضرب تلك المناطق وادت الى انعدام الرؤيا.

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