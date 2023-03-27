كيف تحمي حساباتك على الإنترنت من الاختراق؟ السر في

2023/03/27 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحماية حساباتنا على الإنترنت والتطبيقات المختلفة، لابد من اختيار كلمات مرور قوية، لكن التكنولوجيا أثبتت أن هذا الأمر ليس كافيا لحمايتنا من مجرمي الإنترنت.لذلك تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها عن أهمية استخدام مفتاح الأمان.

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