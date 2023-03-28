انواء كردستان تعلن نسبة الأمطار خلال 12 ساعة الماضية

2023/03/28 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كردستان خلال 12 ساعة الماضية. وقالت المديرية في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن” نسبة الامطار في محافظات […]

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