أوكرانيا تتسلم أولى الدبابات البريطانية.. وألمانيا تعلن وصول ليوبارد 2 إلى كييف

2023/03/28 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الإثنين، أن أوكرانيا تلقت أول دبابات قتال بريطانية رئيسية، إلى جانب مركبات مدرعة غربية أخرى تم التبرع بها.

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