2023/03/28 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ : إنخفاض حاد بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل قصور البنى التحتية يدفع المحافظات المتضرّرة من الأمطار للإستعانة بالحوضيات المحافظات – مراسلو (الزمان) غرقت احياء في بغداد وعدد من المحافظات بسبب الامطار الغزيرة التي اجتاحت العراق اول امس ،التي اظهرت هشاشة البنى التحتية في استيعاب كمياه المياه التي غمرت الشوارع ومنازل المواطنين.وبرغم التحذيرات التي اطلقتها […]

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