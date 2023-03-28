2023/03/28 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يعد التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد غير مقبول بغداد – ابتهال العربي عد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد امر غير مقبول ،محملا الجهات المعنية مسؤولية التقصير وعدم تقدير حجم المشكلة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس ، اجتماعاً خصص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعد التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد غير مقبول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعد التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).