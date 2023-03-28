2023/03/28 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد يتعهّد بزيادة الرواتب وإستحصال عيدية للمستفيدين بغداد – ندى شوكت جددت هيئة التقاعد العامة ،تأكيد العمل على زيادة الرواتب الدينا التي يتقاضاها المتقاعدين ،واشارت الى مفاتحة رئاسة الوزراء لاستحصال عيدية للمستفيدين.وقال رئيس الهيئة في تصريح امس ان (النوايا والإرادة والرغبة، كلها حاضرة نحو زيادة الرواتب ،لكن اذا تحققت فزيادة في التضخم والأمور قيد […]

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