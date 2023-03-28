2023/03/28 | 00:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1FcA0a_rGqs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محاولة لإحراج الامام الشافعي امام تلاميذه ولكن!! #رسالة_الامام #خالد_النبوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محاولة لإحراج الامام الشافعي امام تلاميذه ولكن!! #رسالة_الامام #خالد_النبوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).