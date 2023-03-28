السوداني ومحمد بن سلمان يبحثان مواصلة التعاون بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية

2023/03/28 | 00:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، مساء اليوم الاثنين، مع ولي

عهد المملكة العربية السعودية، سمو

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود، مواصلة التعاون بمختلف المجالات

والقطاعات الاقتصادية وا

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