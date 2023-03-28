مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في واسط

2023/03/28 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر امني في واسط، الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث سير وقع في محافظة واسط، اسفر عن مصرع شخص واصابة اثنين اخرين".

وأضاف أن "الشخص المسبب بالحادث سلم نفسه الى الجهات الأمنية".

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