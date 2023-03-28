العودة الى برشلونة.. اجتماع مرتقب بين لابورتا ووالد ميسي

2023/03/28 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

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يستعد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لعقد اجتماع مع خورخي ميسي، والد الأسطورة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن لابورتا سيجتمع مع خورخي ميسي، خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية عودة ليو إلى كامب نو.

وأشار التقرير، إلى أن ميسي طلب عقد اجتماعات مطولة بين إدارة برشلونة وممثليه، لتحديد موقفه بشان العودة إلى البارسا.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في كامب نو.

وارتبط اسم ميسي أيضًا، بالدوريين الأمريكي والسعودي.

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