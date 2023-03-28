2023/03/28 | 00:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K0U4-ti43cA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي معلقا على صورته: السكائر "ليست محرمة" | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي معلقا على صورته: السكائر "ليست محرمة" | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).