2023/03/28 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ADKXulHPZaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون.. أمل وألم | باسم الشعب مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون.. أمل وألم | باسم الشعب مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).