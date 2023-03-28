سانت ليغو يثير غضب الشارع في العراق

2023/03/28 | 01:05 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ البرلمان العراقي فجر أمس الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودة إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، مثيراً غض...

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