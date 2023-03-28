جامعة كربلاء تنظم مأدبة افطار لأكثر من 1700 طالب وطالبة طيلة ايام شهر رمضان

2023/03/28 | 01:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت رئاسة جامعة كربلاء وكلياتها

مأدبة افطار متنوعة لأكثر من 1700 لطلبة

وطالبات الاقسام الداخلية .

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور

باسم السعيدي لوكالة نون الخبرية ، ان

هذه المبادرة تأتي في اطار مب

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