2023/03/28 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع متظاهر واصابة اثنين اخرين بحادث سير في واسط.وقال المصدر لايرث نيوز، انه “لقي متظاهر حتفه واصيب اثنين اخرين نتيجة حادث سير دهس بعد انتهاء تظاهرة بالقرب من حقل الاحدب في واسط” واضاف “علما ان سائق العجلة قام بتسليم نفسه الى القوات الامنية”.

ظهرت المقالة بعد انتهاء احدى التظاهرات..



مصرع متظاهر واصابة اثنين اخرين بحادث سير في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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