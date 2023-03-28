السعودية.. مصرع 20 على الأقل وإصابة 29 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب

2023/03/28 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث انقلاب حافلة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

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