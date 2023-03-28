أوكرانيا تعلن وصول دبّابات

2023/03/28 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إيرينا زولوتار، الاثنين، أن بلادها تسلمت دبابات "تشالنجر" البريطانية، دون أن تحدد عددها أو تعط تفاصيل أكثر، وفقا لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

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