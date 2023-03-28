2023/03/28 | 02:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lfnctNwmHfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يهنئ أعمدة الفن في يوم المسرح العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يهنئ أعمدة الفن في يوم المسرح العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).