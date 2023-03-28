2023/03/28 | 02:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xNQBaHE4fZo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذكريات نهائي 2007 مع ياسر القحطاني.. باسم عباس: لو اكو تقنية "فار" بذاك الوقت جان انطردنا كلنا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذكريات نهائي 2007 مع ياسر القحطاني.. باسم عباس: لو اكو تقنية "فار" بذاك الوقت جان انطردنا كلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).