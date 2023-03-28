2023/03/28 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء العمل بمشروع طريق التنمية الدولي بين العراق وتركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: InXn3GsCWYA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء العمل بمشروع طريق التنمية الدولي بين العراق وتركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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