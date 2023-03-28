2023/03/28 | 03:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -BssftQPxKc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات المتظاهرين يقتحمون ندوة سياسية في الناصرية قبل انعقادها ويطردون النائبة سروة عبد الواحد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشرات المتظاهرين يقتحمون ندوة سياسية في الناصرية قبل انعقادها ويطردون النائبة سروة عبد الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).