2023/03/28 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو مصير حكومة الائتلاف الحالية؟ وما هو مصير نتانياهو في زعامة حزب الليكود؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو يقرر وقف التعديلات القضائية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتانياهو يقرر وقف التعديلات القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).