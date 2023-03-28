بايدن: أعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية تمزق روح أمتنا

2023/03/28 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنها "بغيضة"، مشدداً على أن الهجمات المسلحة "تمزق روح" الولايات المتحدة.

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