زعيم كوريا الشمالية يطالب علماءه بزيادة إنتاج المواد النووية لصنع قنابل

2023/03/28 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، العلماء المتخصصين في المجال النووي إلى زيادة إنتاج المواد التي تستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنابل، ليضيفها إلى مجموعة أسلحته المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

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