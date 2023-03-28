الدوام المرن في الكويت..حديث عن فشل التجربة ومطالبات بحل آخر

2023/03/28 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور نحو أسبوعين على إعلان ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن نظام الدوام المرن خلال رمضان، تحدثت صحيفة "القبس" عن فشل النظام في تخفيف الازدحام ومطالبات بالعدول عن التجربة.

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