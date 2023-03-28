روسيا تطلق صواريخ فرط صوتية على هدف وهمي في بحر اليابان

2023/03/28 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ أطلق صواريخ كروز فرط صوتية على هدف افتراضي في بحر اليابان، صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

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