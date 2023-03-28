تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي

2023/03/28 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في الجلسة السابقة مع تركيز الأسواق على توقعات الركود الاقتصادي الامريكي يقابلها مؤشرات تعزيز الطلب في الصين.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 72.69 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 77.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت تركيا ضخ الخام من كوردستان عبر خط أنابيب بعد قرار تحكيم أكد أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2٪ في عام 2023 إلى 540 مليون طن، وفقًا لتوقعات سنوية لوحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية يوم الاثنين.

لا يزال النفط في طريقه للتراجع الشهري الخامس، حيث أثرت المخاوف بشأن الركود الأميركي المحتمل وتدفقات الطاقة الروسية المرنة على الأسعار.

لا يزال معظم مراقبي السوق يراهنون على أن تعافي الصين سوف يتسارع وسيعزز أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام، مع توقع أحد كبار المنتجين الصينيين ارتفاعاً في الطلب.

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