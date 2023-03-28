روسيا تتجنب عقوبات الحرب عبر

2023/03/28 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعض الدول الحليفة لموسكو وجمهوريات سوفيتية سابقة كـ"بوابة خلفية" للالتفاف على العقوبات الغربية وحظر تصدير بعض المنتجات لروسيا، وفقا لتقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.

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