مدير الجوازات يعلن انتهاء الأزمة ويدعو المواطنين لاستلام جوازاتهم

2023/03/28 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض الكعبي، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ازمة إصدار الجوزات في بغداد والمحافظات العراقية قد انتهت وبإمكان المواطنين مراجعة جميع مراكز الاصدار لاستلام جوازاتهم”.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية قد اعلنت وصول 500 الف جواز وزعت على الدوائر لفك أزمة تأخير إصدار الجوازات في عموم العراق.

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