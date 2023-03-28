تراجع جديد في أسعار النفط.. برنت يقف عند 72 دولارا للبرميل

2023/03/28 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في الجلسة السابقة مع تركيز الأسواق على توقعات الركود الاقتصادي الامريكي يقابلها مؤشرات تعزيز الطلب في الصين.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 72.69 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 77.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت تركيا ضخ الخام من كردستان عبر خط أنابيب بعد قرار تحكيم أكد أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2٪ في عام 2023 إلى 540 مليون طن، وفقًا لتوقعات سنوية لوحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية يوم الاثنين.

المصدر: وكالات

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