اقليم كردستان يبلغ الشركات النفطيَّة بإيقاف التصدير

2023/03/28 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغ إقليم كردستان الشركات النفطيَّة بوقف التصدير عبر خط الأنابيب العراقي التركي "مؤقتاً" وتخزين إنتاجها، التزاماً بقرار المحكمة التجارية الدوليَّة.

وذكرت شركة "DNO" النفطية النرويجية، في بيان، أنها وشركة Gulf Keystone Petroleum البريطانية، بدأتا بتحويل إنتاجهما النفطي من إقليم كردستان إلى صهاريج تخزين بعد أن أوقفت تركيا صادرات النفط العراقي عبر محطة جيهان في يوم 24 آذار الحالي.

وأوضح البيان أنَّ "DNO" بدأت في 25 آذار في تخزين النفط الخام في الخزانات التي يمكن أن تستوعب إنتاج عدة أيام من حقلي طاوكي وبيشكابير.

وفي بيان آخر، قالت شركة "ستاندرد آند بورز": إنَّ "حكومة إقليم كردستان أعطت تعليمات لشركة دي.ان.أو النرويجية بوقف مؤقت للصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي بعد فوز بغداد بقضية تحكيم ضد استمرار صادرات النفط الكردي عبر تركيا".



وبينت أنَّ "جلف كيستون" التي تنتج النفط من حقل شيخان وحقول كردية أخرى لديها منشآت ذات سعة تخزين تسمح "بمواصلة الإنتاج بمعدل مقلص خلال الأيام المقبلة وبعد ذلك ستعلق الشركة الإنتاج".

وأضافت، "لم يتضح بعد متى ستستأنف عمليات التصدير..



تتوقع شركة جلف كيستون أن يكون تعليق الصادرات مؤقتاً، بناءً على تصريحات عامة لمسؤولين في بغداد وأربيل".

وحكمت المحكمة التجارية الدولية في باريس في 23 آذار الحالي لصالح مطالبة بغداد بأنَّ الصادرات المستقلة لحكومة إقليم كردستان من النفط الخام المنتج في أراضيها تنتهك اتفاقية عام 1973 بين العراق وتركيا بشأن التدفقات من خط أنابيب ITP وأنَّ شركة سومو يجب أن يكون لها الحق في تسويق كل النفط العراقي.

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