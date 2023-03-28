بمساحة 330 دونماً.. كشف تفاصيل مشروع مدينة اقتصادية وتجارية في بغداد

2023/03/28 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسعى وزارة التجارة لإنشاء مدينة اقتصادية وتجارية في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، ضمن أرض خاصة بالأسواق المركزية تبلغ مساحتها 330 دونماً.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "المدينة تضم بناية خاصة تابعة للوزارة ومقرات للشركات التابعة لها، وكذلك مجمعات سكنية ومدينة مغلقة للمعارض تبلغ مساحتها 200 دونم".

وتشمل المدينة أيضاً، بحسب حنون، "قاعات كبيرة للعرض ومساحات خضراء واسعة و(بارك) لوقوف السيارات ومطاعم ومسرحاً ومدينة للألعاب، وأبنية إدارية وقاعة للمؤتمرات وفنادق خاصة للوفود الأجنبية".

ولفت حنون، إلى أنه "سيتم اختيار شركات هندسية لإعداد التصاميم الخاصة بالمبنى، فيما يتم التعاقد مع شركات رصينة معروفة لإنجاز المدينة بمدة قصيرة".

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