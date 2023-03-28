2023/03/28 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السوداني يعلن انطلاق الفريق الحكومي للخدمات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السوداني يعلن انطلاق الفريق الحكومي للخدمات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السوداني يعلن انطلاق الفريق الحكومي للخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).